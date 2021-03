Recentemente, la Sampdoria ha annunciato numerosi rinnovi. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Manolo Gabbiadini, ma restano fuori ancora alcune situazioni piuttosto delicate, in particolare quella di Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez e Vasco Regini.



Il capitano sembra avere un patto con Ferrero per i suoi prolungamenti annuali, ma sino ad oggi, nonostante i numerosi segnali di Quagliarella, il Viperetta non ha ancora contattato il numero 27. Secondo Il Secolo XIX attesa anche Ramirez, che aspetta un segnale da parte del suo procuratore per capire il futuro. Comunque, è probabile che l’uruguaiano lasci Genova. Molto difficile invece il rinnovo di Regini.