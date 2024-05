Nella stagione dellaha svolto un ruolo importante Andrea. Figlio di Roberto, il giovane dirigente ha assunto il ruolo di direttore sportivo blucerchiato affiancando Nicola Legrottaglie nelle scelte societari: "Abbiamo giocato con giovani del 2003, ragazzi come Esposito, Stankovic, Pedrola, Ghilardi, Facundo e Leoni sono stati delle sorprese.i" ha detto in un'intervista a Il Messaggero."È un impegno che sento in maniera diversa dagli altri, il peso della responsabilità è enorme e per questo lavoro notte e giorno per aiutare la Samp a risalire" ha aggiunto Mancini parlando della Samp. "che hanno creduto in me e non voglio deludere neanche mio padre che della Samp ha fatto la sua e la nostra squadra del cuore".

Prospettive per il futuro? "Sapevamo che era una stagione di transizione ma l’abbiamo affrontata nel modo migliore nonostante avessimo il: servono idee e tanti giovani. Radrizzani è stato importante per far rinascere un club così prestigioso, il presidente Manfredi ci ha accompagnato per tutta la stagione e Pirlo è un grande allenatore.