C'è un nome che in questo momento sembra in vantaggio su tutti gli altri, ed è quello di Marco Sportiello, e poi esistono altre piste, suggestioni e retroscena di mercato provenienti dall'estero: il casting per difendere i pali della Sampdoria entra nel vivo, e in casa blucerchiata è proprio la questione relativa alla scelta del prossimo portiere a tenere banco.



Uno dei nomi circolati nelle ultime ore era quello di Fernando Muslera, portiere del Galatasaray. Classe 1986, scovato ai tempi della Lazio proprio da Sabatini a cui è rimasto molto legato, il giocatore uruguaiano qualche tempo fa aveva rivelato il suo desiderio di tornare in Italia. Stando a Il Secolo XIX non sarebbe però una trattativa facilmente percorribile per la Samp. Smentita invece la voce che raccontava del Doria interessato a Karlo Letica, ventunenne titolare dell'Hajduk Spalato e diretto verso il Bruges.



Dalla Grecia invece sarebbe stato offerto al club di Corte Lambruschini Alexandros Paschalakis, numero uno del Paok Salonicco. Nato nel 1989, ha disputato tutta la carriera sin qui in Grecia, esclusa una breve parentesi a Cipro. Non sembrerebbe un profilo capace di attirare l'interesse dei blucerchiati.