Tra le ipotesi al vaglio di Roberto D'Aversa per la partita con il Napoli, considerando i tanti acciacchi nel centrocampo della Sampdoria, c'era anche quella di un cambio modulo, con un passaggio al 4-3-1-2 in caso di recupero di Valerio Verre. La ripresa degli allenamenti ieri a Bogliasco però sembra aver certificato l'indisponibilità dell'ex Verona in vista della sfida di giovedì.



La contemporanea assenza, oltre che di Verre, anche di Manolo Gabbiadini, Mohamed Ihattaren e Ronaldo Vieira di fatto toglie alternative alla Samp, in particolare sulla trequarti. Anche per questo motivo il nuovo modulo verrà accantonato. Spazio nuovamente al 4-4-2, mentre il Doria spera di recuperare Verre già per la partita con la Juve di domenica.