Resta in fase di stallo la trattativa tra la Sampdoria e il West Ham per Pedro Obiang. Soltanto pochi giorni fa, l'intesa tra la società inglese e quella blucerchiata sembrava ormai raggiunta, circolavano anche cifre e dettagli dell'operazione, ma nelle ultime ore l'affare sembrerebbe entrato in una fase di stallo. Tra le parti ballano circa 2 milioni di differenza tra domanda e offerta, e per il momento sembra che né gli Hammers né il Doria siano disposti a venirsi incontro per arrivare alla fumata bianca.



Ieri il West Ham ha disputato in Austria un'amichevole con il Mainz, Obiang è rimasto in panchina ed è entrato soltanto nel corso del secondo tempo. Il centrocampista spagnolo ormai è ai margini del progetto di Pellegrini, e spinge per ritornare a Genova, ma stando a Il Secolo XIX il prolungamento delle trattative potrebbe fare il gioco delle numerose altre società interessate, come ad esempio il Fulham, che vorrebbe a tutti i costi l'ex blucerchiato.