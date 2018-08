Soltanto un anno fa, di questi tempi, in casa Sampdoria si faceva un gran parlare di Munir El Haddadi, noto semplicemente come Munir. Si tratta di una punta e all'occorrenza esterno offensivo classe 1995 di proprietà del Barcellona, cresciuto nelle giovanili blaugrana ed esploso nella squadra B del club catalano. Nella stagione 2016-2017, Munir aveva confermato quanto di buono fatto vedere nei campionati precedenti indossando la maglia del Valencia, la scorsa estate i blucerchiati lo avevano corteggiato a lungo ma alla fine a spuntarla era stato l'Alaves, che lo aveva preso in prestito dal Barça.



La stagione in Liga con la squadra basca è stata da incorniciare: 14 gol e 8 assist tra campionato e Coppa hanno riportato alla ribalta il nome della punta spagnola, rientrato alla corte di Valverde. Inizialmente sembrava che l'allenatore del Barcellona puntasse molto su di lui, ma negli ultimi giorni le prospettive sarebbero cambiate. Ecco perchè secondo Il Secolo XIX Munir sarebbe nuovamente pronto ad un trasferimento, con la Samp che starebbe pensando al promettente centravanti per sostituire Fabio Quagliarella in caso di partenza del numero 27 doriano. La concorrenza ovviamente non manca: in Spagna ha tantissimo mercato - tra le altre c'è il Siviglia - ma Munir è richiesto anche all'estero da svariate società.