La Sampdoria monitora l'Inter, e potrebbe avere un inaspettato incasso proveniente da Milano, sponda nerazzurra. 'Merito' di Milan Skriniar, difensore portato in Italia proprio dai blucerchiati ed esploso grazie alle cure di Marco Giampaolo, prima di trasferirsi al club lombardo. Ora le voci di mercato attorno al classe 1995, diventato nel frattempo uno dei più importanti centrali a livello europeo.



Nelle ultime ore rimbalza forte l'indiscrezione di un interessamento del Paris Saint Germain per Skriniar, e la quotazione che fa l'Inter del suo giocatore, tra i 60 e i 70 milioni di euro, ingolosisce particolarmente la Samp. Al momento della cessione del calciatore ai nerazzurri, nell'estate 2017, il Doria aveva inserito anche la celebre clausola 'sell on fee', più semplicemente la percentuale sulla prossima rivendita, pari al 20%. Si parla quindi di cifre superiori ai 10 milioni per il calciatore, 12 addirittura in caso di cessione a 60 milioni. Si tratterebbe di una vera e propria iniezione di ossigeno per il club genovese, attualmente alle prese con conti e cessione societaria.