Giornata importante per la Sampdoria che da oggi potrà abbracciare tutti i nuovi effettivi della rosa blucerchiata a disposizione di mister Giampaolo. In giornata sono infatti attesi a Genova gli ultimi due acquisti arrivati in extremis in questa sessione di mercato estivo, ossia Lorenzo Tonelli e Riccardo Saponara. Entrambi sono stati ingaggiati dalla Samp all'ultimo istante utile per i traferimenti, e sia il difensore ex Napoli che il trequartista ex Fiorentina arriveranno nelle prossime ore nel capoluogo genovese.



Tonelli molto probabilmente non si sottoporrà alle visite mediche, mentre Saponara si presterà ad alcuni controllli per assicurarsi la perfetta forma del giocatore. Per il centrale è pronto il numero 26, mentre il trequartista esploso con Giampaolo all'Empoli prenderà la maglia numero 5.