Sono ore decisive per il mercato della Sampdoria, che probabilmente vivrà l'ennesimo ribaltone negli ultimi giorni di mercato. Ieri i blucerchiati hanno affrontato il Sassuolo a Marassi, oggi la dirigenza genovese dovrà vedersela con quella neroverde per discutere del futuro di Gianluca Caprari.



Sia Ranieri che De Zerbi hanno ammesso di essere a conoscenza della trattativa volta a portare Caprari in Emilia. La Sampdoria avrebbe inoltre abbassato le sue pretese sino a 12 milioni di euro, di fatto trovando l'accordo di massima con la dirigenza neroverde per il trasferimento del calciatore.



La Fiorentina e il Parma si sarebbero defilate, mentre Roma e Spal potrebbero tentare l'assalto nelle prossime ore: decisiva, scrive Sampnews24.com, sarebbe la volontà di Caprari di trasferirsi al Sassuolo, dopo un corteggiamento durato anni.