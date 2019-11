La Sampdoria ha un evidente problema in fase realizzativa. Per questo motivo a gennaio i blucerchiati dovranno intervenire sul mercato, assicurandosi un centravanti in grado di rivitalizzare il reparto. Le strade al momento sembrerebbero due: una conduce al giovanissimo Kean, in rotta con l'Everton, l'altra invece porta all'usato sicuro, e in particolare a Martins Eder.



L'ex Inter attualmente è in Cina, allo Jiangsu, ma continua a segnare. In stagione ha messo a segno 12 reti e 4 assist in 24 presenze, pur non essendo convocato nelle ultime tre giornate del campionato. Eder però non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare in Italia, e in particolare alla Sampdoria, club a cui è rimasto estremamente legato.



Il problema è logicamente legato all'alto ingaggio che l'attaccante italo-brasiliano percepisce in Cina: la Samp secondo l'edizione genovese de La Repubblica lo accoglierebbe a braccia aperte, ma prima Eder dovrebbe decidersi ad abbassare parecchio il suo stipendio.