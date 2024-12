Getty Images

Sono ore convulse in casa, con il club alla ricerca di un allenatore per sostituire Andrea Sottil, che ieri ha lasciato il Mugnaini per l'ultima volta. Il nome in pole è quello di Leonardo Semplici, che oggi incontrerà Manfredi a Milano, ma i blucerchiati si stanno anche cautelando con altre piste, in caso la trattativa con l'ex mister dello Spezia non dovesse andare in porto.- Ieri in serata c'è stato un contatto con Rolando, ex mister dello Spezia sostituito da Bisoli. Il suo profilo piace alla Samp, quello dell'ex Chievo potrebbe essere un nome spendibile capace di prendere quota in caso di fumata nera con Semplici. Maran al momento sembra la grande alternativa ad Aurelio, tecnico che Accardi conosce piuttosto bene per i comuni trascorsi ad Empoli.

Più defilate altre opzioni, come quella di Alberto, Beppe Iachini o Vincenzo Vivarini. A Genova continua sempre a circolare anche il nome di Salvatore, collaboratore di Giampaolo prima e di Mourinho poi, alla Roma e in Turchia. La pista è suggestiva, Foti accetterebbe di corsa la Samp (a cui è legato emotivamente) ma al momento sembra difficile che il club decida di intraprendere una scommessa simile in una situazione del genere, nonostante Foti venga descritto da tutti come molto preparato e pronto.C'è poi un ulteriore scenario di cui tenere conto, ossia quello di un ritorno di Andrea Pirlo. L'allenatore è ancora, i rapporti con gruppo e presidente sono rimasti buoni, meno con il ds Accardi. Da parte dell'ex mister doriano potrebbe anche esserci disponibilità ad un ritorno, ma andrebbero prima risolte le divergenze con Accardi. E di tempo, alla Samp, ne è rimasto poco.