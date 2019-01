La Sampdoria deve valutare con attenzione la situazione di Jacopo Sala. Il terzino italiano è seguito da alcune società, in particolare dal Parma, che però non ha ancora convinto i blucerchiati con un'offerta significativa. In caso di partenza del laterale ex Verona e Amburgo, il Doria dovrà cauterlarsi con l'innesto di un terzino. E l'ultimo nome in ordine di tempo a circolare è quello di Fabio Depaoli del Chievo.



Classe 1997, cresciuto nelle giovanili gialloblù, Depaoli in questa stagione si è imposto da titolare fisso. con 17 presenze quasi tutte da titolare. Secondo Sky Sport la Samp starebbe pensando anche al giovane laterale, che recentemente è entrato nel giro pure della Nazionale Under 21 azzurra.