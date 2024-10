Getty Images

Il calcio manca a Fabio, e Fabio Quagliarella manca al calcio. L'ex centravanti di Juventus, Napoli el'anno scorso ha appeso gli scarpini al chiodo, concludendo una carriera indimenticabile. Eppure il mondo del pallone è rimasto nella mente di quello che è stato uno dei migliori bomber italiani: "ha raccontato a Il Secolo XIX. "Nella scorsa stagione mi sarebbe piaciuto restare alla Samp, non mi è stata data l'opportunità…".

Venendo alla Sampdoria di questa stagione, Quagliarella ha le idee chiare sul campionato blucerchiato: "La vittoria nel derby ha portato slancio, consapevolezza, positività all'ambiente. Si è visto a Modena. Ora non bisogna rilassarsi, anche perché sei la Samp e in B vogliono tutti batterti.Quella era una squadra di giovani sconosciuti e indossare poi la maglia della Samp non è mai facile. Questa è più strutturata. Ha un portiere, Silvestri, lusso per la B. E un attaccante, Coda, di un'altra categoria. Tutino si deve ancora integrare del tutto, ma ora ha iniziato a fare gol ed è una botta di autostima. E poi vedo alcuni miei ex compagni in grandissima crescita, a cominciare da Depaoli, ragazzo eccezionale. Oltre a essere forte, lui ha le capacità per trascinare il gruppo. La favorita per la A? In B con continuità e qualità la porti a casa. E torniamo a Coda,Mentre vedevo la giocata in diretta ho detto a alta voce "fagli il lob subito che il portiere è uscito"… lui ha fatto altro. Questa è la qualità".

Quagliarella ha mantenuto contatti con la Samp del passato e quella del futuro. "Con chi mi sento ancora? Con Antonio Romei e Massimo Ienca, mi hanno sempre messo nelle migliori condizioni per dare il meglio, sempre presenti nei momenti difficili miei e della squadra. Punti di riferimento mai venuti meno alla parola data. E poi Ravaglia, Depaoli, i magazzinieri. Mi hanno chiesto di passare dal nuovo Mugnaini, lo farò. Mi dicono sia spettacolare. È una cosa in più che porta punti., si sono presi elogi ma non so... Ognuno se la vedrà con la propria coscienza".

Ma i gol della stagione da capocannoniere, Quagliarella li ricorda tutti? ". Quell'anno lì è stato clamoroso. Ringrazierò sempre i miei compagni che mi hanno supportato. Quando vado a rivedere la rosa, mi dico che è stata una cosa al di fuori dal comune"