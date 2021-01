Alla fine, Fabioha detto di no alla. L'interessamento bianconero c'era, una prima proposta anche. Nessuna invenzione, quindi, ma una reale convergenza di interessi - della Vecchia Signora - e condizioni favorevoli per il centravanti della, in scadenza di contratto a giugno.Il resto lo hanno fatto la stima e il rapporto di Paratici e Pirlo per il giocatore, e la speranza di potersi assicurare una punta sì 38enne, madal punto di vista fisico, in ottima forma partita e di grande esperienza. Il plus poi era dato dall'affetto di Quagliarella per Torino, città in cui ha vissuto per oltre 15 anni e dove pare abbia pure una casa.- La chiamata dei bianconeri logicamente è risultata unper il bomber, che avrebbe avuto anche la possibilità per competere per scudetto e Champions a 38 anni, in un ambiente conosciuto già molto bene. Se non è un record, poco ci manca. L'interesse della Juve avrebbe fatto vacillare chiunque, non il capitano della Samp. Dopo qualche riflessione, il numero 27 blucerchiato, uomo social ma non troppo, ha affidato a Instagram il suo pensiero: "C" ha scritto sul suo profilo. Una presa di posizione forte, decisa, a conferma di quanto circolava già da alcune ore. "Per mandarmi via, servono le bombe" avrebbe confidato agli amici.E ora? Quagliarella ha deciso di rimanere a Genova senza certezze in merito al suo futuro., non lo ha mai fatto in carriera, e di certo non applicherà questo ragionamento a 38 anni. Dopo un ventennio in Serie A, non saranno poche centinaia di migliaia di euro a spostare gli equilibri. Fabio è legato a Genova e alla sua tifoseria, qui viene trattato da re e per questo motivoDovesse essere messo alla porta a fine stagione, vuole farlo a testa alta, senza macchiare la sua storia in blucerchiato. OItretutto, la sua volontà è chiara, ossianella squadra che lo ha lanciato, che sia nel 2021 o, ancora meglio, nel 2022.Quagliarella in sostanza ha rimandato la palla nel campo di Ferrero. Il Viperetta sosteneva - e pare sostenga ancora - di essere disposto a far chiudere la carriera di Quagliarella con la maglia della Samp, ora o tra un anno. Addirittura si prospettava unper un giocatore pesante pure a livello di auterevolezza, e prezioso per il mantenimento di equilibri all'interno dello spogliatoio.sussurra qualcuno. Quindi la strada potrebbe essere quella di un rinnovo annuale a cifre sensibilmente più basse, circa 700mila euro a stagione di parte fissa più vari bonus legati a presenze e gol. Ma la decisione spetta alla Samp. Quagliarella però ha tenuto a precisare una cosa: lui vuole rimanere a Genova, ed è uscito allo scoperto per farlo. Dovesse essere ceduto, sarà, non una volontà del giocatore che, al club blucerchiato, era ed è profondamente legato.