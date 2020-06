Uno dei temi caldi nel prossimo calciomercato della Sampdoria riguarderà la posizione di Gaston Ramirez, che ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e dovrà di conseguenza valutare tutte le possibili opzioni per il suo futuro. La buona stagione ha rialzato la quotazione dell’uruguaiano, che oggi ha mercato in Russia e Messico. L’ex Bologna non ha mai nascosto quello che sarebbe il suo desiderio, ossia firmare un prolungamento con il Doria, ma la questione è oggetto di valutazioni in seno a Corte Lambruschini.



Secondo Il Secolo XIX infatti la priorità della Samp alla riapertura del mercato sarà quella di vendere per realizzare le plusvalenze cruciali per il suo sostentamento. Parallelamente, Ferrero vorrebbe anche ridimensionare il monte ingaggi, e lo stipendio di Ramirez è attualmente il più alto nella rosa blucerchiata. Le riflessioni quindi non mancheranno in casa Samp per determinare il futuro del giocatore.