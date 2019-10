All'interno del cosiddetto 'metodo Ranieri' c'è anche l'obiettivo di fare gruppo, aumentando il feeling con i giocatori. Il sistema prevede ad esempio delle 'punizioni' divertenti, come quella andata in scena ieri, con gli sconfitti della partitella in famiglia della Sampdoria bersagliati da pallonate dei compagni dal limite dell'area.



C'è anche un altro particolare che Ranieri sfrutta per cementare il gruppo, ed è la... cucina. A Leicester era diventata celebra la serata pizza, a Genova non c'è ancora un'usanza del genere ma già da ieri si è visto un piccolo cambio rispetto alla precedente gestione Di Francesco. Al mercoledì infatti Ranieri ha reintrodotto il pranzo di squadra, tra un allenamento e l'altro. L'abitudine, che Giampaolo aveva ma che con Di Francesco non si era mai verificata, è volta a rendere solido il legame tra i calciatori. Un particolare, ma per Ranieri sono proprio i particolari a fare la differenza.