Dovrebbero mancare ormai poche ore, per la Sampdoria, prima di abbracciare il suo nuovo acquisto Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter è stato precisamente indicato da Giampaolo per il ruolo di trequartista, e il Doria ha fatto di tutto per accontentarlo.



Oltretutto, secondo Il Secolo XIX, la Samp ha fatto con Sensi un'operazione al limite delle sue possibilità economiche e di mercato. Il nerazzurro arriverà in prestito secco sino a giugno, desideroso di mettersi in mostra in ottica Nazionale. Sensi è atteso a Genova dopodomani, in seguito allo stage con gli azzurri.



Il nome di Sensi non è l'unico su cui Giampaolo ha spinto. L'allenatore vuole anche una mezz'ala di sostanza e qualità, e il nome che circola con più insistenza è quello di Karol Linetty, pupillo del tecnico attualmente al Torino. L'operazione però potrebbe svilupparsi soltanto negli ultimi giorni di mercato, dopo che i granata avranno chiarito la composizione del loro centrocampo futuro.