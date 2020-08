Il mercato della Sampdoria si muove anche in uscita. Per Linetty è in corso una trattativa con il Torino (si parla anche dell'attaccante Caprari rientrato dal Parma), ma il centrocampista polacco ha altri estimatori in Italia (Fiorentina) e anche in Germania: interessati Eintracht Francoforte e Schalke. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il difensore gambiano Colley potrebbe finire in Inghilterra al West Ham.