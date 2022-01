La Sampdoria sogna argentino. Il pallino per l’attacco blucerchiato sarebbe un colpo ambizioso, ossia Jorge Carrascal, ‘diez’ del River Plate e pronto ad approdare in Europa. Il giocatore, molto talentuoso e tecnico, può giocare da esterno nel 4-4-2 o o nel 4-3-3, e viene seguito da parecchio tempo dalla dirigenza doriana. I problemi, però, sono numerosi.



Il primo riguarda i tanti estimatori di Carrascal, seguito da parecchie squadre. La Samp, quindi, dovrebbe superare una fitta, agguerrita concorrenza. E già questo è un grosso ostacolo. In più, c’è il problema dell’elevata valutazione che fa del fantasista il club di Buenos Aires.



FORMULA - La Samp, come noto, non può spendere e neppure impegnarsi oltre giugno con la società argentina. Da Corte Lambruschini, quindi, starebbero lavorando ad un prestito con eventuale diritto di riscatto, senza obbligo. Difficile però pensare che il River acconsenta a tale opzioni per il suo gioiellino classe 1998, presumibilmente chiederà garanzie o trasferimenti a titolo definitivo alla squadra che si assicurerà Carrascal.