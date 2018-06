C'è un nome nuovo per il calciomercato della Sampdoria, ed è un nome suggestivo. E' quello di Valon Berisha, calciatore capace di giocare in svariati ruoli del centrocampo e soprattutto dietro alle punte di proprietà del Red Bull Salisburgo, grande protagonista del sogno europeo degli austriaci.



Berisha ha una storia molto particolare a livello di nazionale: è nato nel 1993 a Malmo, in Svezia, ma è un ex nazionale norvegese essendo cresciuto a Egersund. Dal 2016 invece gioca con il Kosovo, essendo i suoi genitori albanesi-kosovari emigrati in Svezia prima e in Norvegia poi. Quest'anno, con 13 gol stagionali e 11 assist, ha trascinato il Salisburgo sia in campionato che in Europa League, competizione in cui ha realizzato ben 5 reti. Insomma, un bottino di tutto rispetto, che ha attirato gli osservatori blucerchiati.



Secondo Il Secolo XIX il prezzo particolarmente alto - dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni - non spaventa la Sampdoria, che si ritroverà alle prese con grandi cambiamenti a centrocampo, considerando la probabile partenza di Praet e Torreira. Sky Sport rivela anche un ulteriore retroscena: l'accordo tra i blucerchiati e il Salisburgo ci sarebbe già, e da Corte Lambruschini sarebbero alla ricerca dell'intesa con il giocatore.