L'attacco della Sampdoria presenta un ballottaggio che si riproporrà spesso nel corso del campionato. Il dubbio di D'Aversa è quello tra Fabio Quagliarella e Francesco Caputo, e verrà sciolto soltanto a ridosso della gara. Considerando il turno di riposo osservato contro lo Spezia, il numero 27 sembra leggermente in vantaggio sull'ex Sassuolo, considerata anche la buona tradizione del centravanti stabiese contro l'Atalanta.



Caputo potrebbe sostituire a gara in corso Quagliarella, per dare riposo alla punta o per variare l'assetto tattico della Samp, magari passando ad un più offensivo 4-3-1-2 con Gabbiadini o Candreva rifinitori alle spalle del tandem pesante.