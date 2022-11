L'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic valuta alcune possibili novità in vista della gara con la Fiorentina. Una, la principale, è quella della linea difensiva, che potrebbe passare da quattro componenti a tre. L'allenatore blucerchiato, infatti, starebbe ragionando su una variazione in grado da consentire maggior copertura, con una linea a cinque, in fase di non possesso, e una maggiore spinta in fase offensiva.



L'idea, scrive Sampnews24.com, sarebbe quella di schierare Augello e Bereszynski sulle corsie, rispettivamente a sinistra e a destra, impiegando dietro Colley, Amione e uno tra Murillo e Ferrari a comporre il pacchetto di centrali.