Giovanissimo, classe 2005 eppure già con grandi aspettative e parecchi interessamenti di calciomercato: nella Sampdoria Under 15 c'è un fantasista che ha risvegliato numerose società, in particolare Milan e Juventus. Si tratta di Kevin Leone, talentuoso giocatore arrivato in estate a Genova dal Catania. A rivelarlo è Sky Sport, che parla di un primo contatto da parte di rossoneri e bianconeri. Abbastanza per convincere la Samp a tentare di blindarlo.



L'obiettivo doriano infatti sarebbe quello di far firmare a Leone un primo contratto da professionista già dal prossimo marzo, al compimento del sedicesimo anno di età da parte del giovanissimo calciatore. L'agente di Leone, Virzì, ha ottimi rapporti con Corte Lambruschini e non dovrebbero esserci problemi in merito.



La trattativa però è ancora tutta da imbastire, e in caso non si dovesse arrivare ad un accordo, Leone potrebbe prendere anche in considerazione l'idea di un trasferimento, magari all'estero. In particolare dalla Germania si sarebbe mosso il Wolfsburg, aggiungendosi alle pretendenti italiane.