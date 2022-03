La Sampdoria non ha ancora ovviamente deciso come comportarsi in estate con Stefano Sensi. La situazione del centrocampista è troppo complessa per essere sbrogliata facilmente: sono ancora da appurare la volontà dell'Inter di cedere il calciatore, le eventuali cifre richieste dai nerazzurri e soprattutto la disponibilità economica di Corte Lambruschini. Oltretutto, aspetto non secondario e condizione 'sine qua non' è anche la permanenza in Serie A dei blucerchiati.



A tutto ciò, poi, bisogna sommare anche le eventuali strategie di mercato di Marotta. I rumors di mercato circolati in questi giorni raccontano di un interesse dell'Inter per la coppia del Sassuolo Scamacca-Frattesi, e una delle idee della dirigenza di Milano potrebbe essere quella di abbassare le eventuali cifre dell'operazione provando ad inserire delle contropartite nell'affare. In quest'ottica il nome di Sensi, esploso proprio grazie al Sassuolo, potrebbe risultare altamente spendibile, complicando le speranze blucerchiate di trattenerlo a Genova.