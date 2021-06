In caso la Sampdoria non dovesse riuscire ad arrivare ad Alessio Dionisi, il club blucerchiato potrebbe virare su altri profili per la panchina. I tanti incastri in Serie A e le nuove panchine occupate, però, lasciano poche alternative alla società genovese. I nomi credibili, in questo momento, sembrano essere soltanto tre, con una possibile new entry.



Gli allenatori a portata di Samp per ingaggio e richieste sono Luca Gotti dell'Udinese, l'ex tecnico del Parma D'Aversa, sponsorizzato da Faggiano, o uno dei mister più amati a Genova, Beppe Iachini. L'influenza di Faggiano però potrebbe esercitarsi pure su un altro allenatore, ossia Fabio Liverani, sondato nelle ultime ore pure dalla Lazio. Sembra decisamente meno percorribile, anzi, estremamente impervia la strada per Domenico Tedesco, allenatore dello Spartak Mosca da 2 milioni netti a stagione.