Ieri pomeriggio al campo sportivo della Sampdoria si era creato una sorta di mistero attorno alla figura di mister Eusebio Di Francesco, che non era arrivato al Mugnaini con il suo staff. In molti avevano ipotizzato le presunte dimissioni del tecnico dopo il mercato di certo non soddisfacente, e solo successivamente il ritardo dell'allenatore ha trovato una spiegazione.



Di Francesco era infatti impegnato a Corte Lambruschini con il presidente Massimo Ferrero in un vero e proprio faccia a faccia. Presenti al summit, oltre al patron e all'ex Roma, anche il direttore sportivo Osti e il responsabile dello scouting Pecini. Nella riunione, scrive Il Secolo XIX, si è parlato logicamente di questioni tecniche e delle due sconfitte nelle prime due giornate, ma pure della conduzione del mercato estivo. Di Francesco in particolare avrebbe manifestato la sua delusione per la conduzione della campagna trasferimenti, essendosi accontentato di poche operazioni ben diverse da quelle che gli erano state garantite a giugno.



Nonostante le incomprensioni però Di Francesco e Ferrero si sarebbero salutati in maniera cordiale, ribadendo la fiducia reciproca. "E' lui il migliore" ha commentato il Viperetta, che poi è partito direttamente alla volta di Firenze, evitando il gruppetto di Vecchi Ultras capitanati da Bosotin saliti a Bogliasco per confrontarsi con il presidente della Samp.