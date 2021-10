Come ogni anno, la Fondazione Vialli e Mauro, gestita dai due ex calciatori, ha organizzato il tradizionale evento benefico a Roma a cui vengono invitati parecchi personaggi del mondo dello sport e in particolare del calcio. Ovviamente, era piuttosto forte la componente di Sampdoria, considerando la presenza, oltre che di Gianluca Vialli, anche di Roberto Mancini, Attilio Lombardo, Ivano Bonetti, Marco Lanna e pure del responsabile dell'Academy blucerchiata Giovanni Invernizzi.



Il retroscena curioso, raccontato da Il Secolo XIX, era la presenza anche di altri due personaggi legati al mondo Samp. Il primo era l'ex presidente Edoardo Garrone, ma Vialli e Mauro hanno invitato pure l'ex braccio destro di Ferrero, l'avvocato Antonio Romei, che recentemente ha chiuso i suoi rapporti con il Viperetta. Romei a suo tempo era stato coinvolto in prima persona nella trattativa tra Vialli e il duo di imprenditori Dinan-Knaster e Ferrero per il passaggio di proprietà, poi sfumato, della Sampdoria.