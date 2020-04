Una volta scaduta la quarantena per i calciatori non risultati positivi al Coronavirus, la Sampdoria ha inviato una lettera ai suoi tesserati in cui comunicava la possibilità, per i calciatori, di rientrare nei rispettivi paesi. L'occasione è stata colta subito da Maya Yoshida e Ronaldo Vieira, che hanno lasciato in Inghilterra le famiglie e gli affetti.



Sabato scorso i due giocatori sono partiti dal Colombo alla volta di Londra. Per farlo, il difensore giapponese e il centrocampista inglese hanno noleggiato un jet privato. Si tratta di una spesa piuttosto ingente, Il Secolo XIX sottolinea però come l'intero costo sia stato sostenuto direttamente dai due giocatori, per non pesare sulle casse della Samp.