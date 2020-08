Diciamoci la verità:. Il cileno è stato protagonista di un finale di stagione importante, era in grande condizione, aveva una voglia matta di giocare dopo i 4 mesi di assenza forzata causa caviglia e voleva dimostrare di essere ancora un protagonista di primissimo livello.che poteva anche essere prevedibile date le circostanze particolari di questo 2020.Quindi? Il problema è che Conte ne aveva bisogno, aveva ormai capito come gestire le forze dei suoi 3 attaccanti con avvicendamenti quasi studiati al minuto.. Il suo recupero sembra destinato ad essere più lungo e quindi pronto a compiersi solo con l’inizio della nuova stagione.visto che Esposito forse non ancora pronto per tali palcoscenici.. Certo, l’allenatore nerazzurro dovrà cambiare un po' la sua idea di calcio, ma a mali estremi ci sono solo gli estremi rimedi. Il danese, nonostante le critiche,. Certo che le difficoltà di gestione per Conte non mancheranno, ma siamo certi che il tecnico nerazzurro penserà partita per partita. Troppo rischioso gestire le forze, lo Shakhtar è una squadra forte, tenace e dotata di giocatori veloci e di classe, senza contare l’esperienza europea che negli ultimi anni è stata più costante di quella dell’Inter.per uno che tra Arsenal e Barcellona (meno nel Manchester Utd) di partite importanti ne ha giocate e di campioni ne ha conosciuti. Ma indietro non si può tornare eL’infortunio di Sanchez è ora un problema ma potrebbe nascondere una nuova soluzione. Intanto gli ucraini aspettano, sentono di avere grandi chance, stanno bene e giocano bene. I nerazzurri sentono le stesse cose. Ci sarà da soffrire, come al solito, come sempre, come comunque siamo abituati.