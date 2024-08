Getty Images for Lega Serie A

Sassuolo-Cremonese in diretta gratis: ecco come vederla

Novità per la Serie B. Sassuolo e Cremonese saranno in campo sabato sera alle 20:30 e la gara verrà trasmessa in modalità gratuita su Dazn. Sulla piattaforma sarà visibile un match a giornata gratuitamente e per il quarto turno di Serie B è stato scelto quello del Mapei Stadium.



COME VEDERLO - Retrocessi dalla Serie A, i neroverdi sono imbattuti con una vittoria e due pareggi finora. Affrontano una delle favorite, la Cremonese, che però è partita male. Ha centrato una sola vittoria a fronte di due sconfitte. Come vederla? Per guardare il match bisognerà andare su dazn.com/home, cliccare su uno dei contenuti free disponibili in home page e poi registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.