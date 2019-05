Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone: "Non siamo ancora salvi e dobbiamo chiudere i discorsi, poi vorremmo arrivare il più in alto possibile. Siamo decimi e ci teniamo a chiudere nella zona sinistra perché ce lo siamo meritati sul campo".



SU BERARDI - "Berardi se non arriva a 10 gol mi arrabbio e gliel'ho già detto. Ci sono annate che partono storte e fai fatica a raddrizzare, nelle altre, quando fai bene, devi quagliare e deve arrivare in doppia cifra. Ha fatto un campionato di alto livello e questo non viene valorizzato dal numero di gol che dovrebbe avere un giocatore con le sue qualità. Batterà i rigori da qui alla fine e gliel'avevo detto prima della Fiorentina. Perché quando ricorderà il 2018/2019 deve vedersi con 10 gol, se resta a 7-8 è un cruccio che te lo porti quando smetti di giocare". SU LOCATELLI - "E' già un giocatore importante. Per quello che io ho in testa, deve migliorare qualcosa. E' un giocatore da Juve, da Milan vero, se cresce. Lui è già cresciuto e ha dato disponibilità totale. Ha avuto un calo fisiologico ma quando è stato bene, ha dato segni di miglioramento. In quella zona del campo c'è competizione. Demiral? Deve restare con noi".



SUL FUTURO - "Io mi vedo che rimango per tanto tempo quando lavoro in un posto, ma non dipende neanche da solo da me, c'è anche il pensiero della società. Il miglioramento non finisce mai. Ho un contratto, a me non è arrivato niente".