Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, parla ai microfoni di Dazn dopo il netto 5-0 che la sua squadra ha ottenuto contro la Salernitana: "Non fatemi domande sull'arbitro donna, altrimenti si rende la cosa più eclatante. Per me non c'è differenza, più se ne parla, più si sottolinea la differenza. Per quanto riguarda la partita, sono felice per l'atteggiamento, e di non aver preso gol abbassando l'intensità. Sono contento per Obiang che rientra dopo più di un anno, è una persona importante per il gruppo. Bisogna essere bravi a gestire gli interpreti e avere un giusto equilibrio di squadra: essendo efficaci in avanti e aiutarci in difesa. 12 punti sono un buon bottino ma non ci accontentano; arriveranno gare difficili e dobbiamo essere pronti. Sto lavorando per far rendere tutti al massimo, oltre a Berardi manca pure Traoré. L'obiettivo è farsi trovare tutti pronti per quando saremo tutti al completo. Fa piacere parlare degli altri e non solo degli assenti. Stiamo lavorando per migliorarci, perché a volte non giochiamo come riusciamo e non concretizziamo come sappiamo. Quando rientrerà Berardi, difficilmente non giocherà, ma dovrà sudare se la squadra continua così".