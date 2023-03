Dopo la vittoria con la Cremonese, arrivata nei minuti finali con un gol di Bajrami, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi tira un sospiro di sollievo e analizza così la gara ai microfoni di Dazn: “Eravamo in controllo, poi il loro primo gol è arrivato su un nostro errore e ci siamo complicati la partita da soli. Il gol di Bajrami ci ha premiati. Dovevamo fare di più, ma do merito al gruppo che sta crescendo”.



LAURIENTÉ - “È entrato in punta di piedi, con le sue qualità. Ma io mi aspetto ancora di più da lui, può diventare ancora più continuo nel corso della stessa partita".



PINAMONTI - “Mi è piaciuto tanto tutto quello che ha fatto. Si sta allenando molto bene, se continuerà a lavorare come si deve giocherà".