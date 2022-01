Nome nuovo per il mercato del Sassuolo, in trattativa con il centrocampista turco del Feyenoord: Orkun Kocku, classe 2000.



Intanto la Sampdoria chiede il centrocampista Traorè, mentre il portiere Alessandro Russo torna dal prestito all'Alessandria (serie B) per essere girato con la stessa formula al St. Truiden in Belgio.