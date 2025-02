Sassuolo-Pisa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Potrebbero tranquillamente esserele due promosse direttamente in Serie A: i neroverdi di Grosso e i nerazzurri di Pippo Inzaghi sono state le squadre dal miglior rendimento fin qui, e si trovano di fronte nel big match della 28esima giornata di B. All'andata in Toscana hanno vinto i locali per 3-1 infliggendo agli emiliani una delle poche sconfitte stagionali. 3-1 è stato anche il punteggio dell'ultima gara del Pisa, vittoria sulla Juve Stabia, mentre il Sassuolo ha ottenuto un punto sul campo della Sampdoria, 0-0.

Partita : Sassuolo-Pisa

: Sassuolo-Pisa Data : sabato 1 marzo 2025

: sabato 1 marzo 2025 Orario : 17.15

: 17.15 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

: Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Obiang, Boloca, Berardi, Verdi, Lauriente; Moro. Allenatore: GrossoSemper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Hojholt, Marin, Angori; Moreo, Tramoni; Lind. Allenatore: F. Inzaghi- La sfida tra Sassuolo e Pisa sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- Sassuolo-Pisa sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca del match è affidata a Ricky Buscaglia.