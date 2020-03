Proseguono al Mapei Football Center gli allenamenti del Sassuolo Calcio: oggi pomeriggio la squadra ha svolto attivazione in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, partitella su campo ridotto e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Junior Traorè e Alessandro Tripaldelli.



Domani mattina si terrà la seduta di rifinitura a PORTE CHIUSE. Non ci sarà la classica conferenza prepartita di mister Roberto De Zerbi presso il Mapei Football Center, le sue dichiarazioni in vista di Sassuolo-Brescia saranno comunque raccolte da SassuoloChannel e pubblicate alle ore 15.30 online sul sito ufficiale neroverde.