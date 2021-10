Il primo centravanti che se la sente batta un colpo.. Perché ho come l’impressione che ce ne sia bisogno. Forse a cuore troppo leggero abbiamo salutato la partenza di Ciccio Caputo confidando nel rimanente. Nelle abbondanti e fondatissime promesse di Raspadori e Scamacca. Per tacere del solito Defrel, che pur essendo molto altalenante finisce sempre nel mirino di qualche medio-piccola durante l’estate., persa dal Sassuolo (1-2) e condizionata pesantemente dalla mancata espulsione di Handanovic proprio su Defrel,Il che significa tra le altre cose non saper chiudere le gare ed esporsi a fragorosi ribaltoni.Fra questi conto ovviamente anche l’episodio tanto discusso. Quando lanciato in porta da uno svirgolone di De Vrij, il francese non è riuscito a superare Handanovic. Il furbissimo Handanovic. Stendiamo un velo pietoso sul VAR Nasca e Pairetto, che pavido pavido ha fischiato l’intervallo anziché estrarre il rosso sacrosanto. Ma Defrel? Era la scelta giusta dribblare in quel modo il portiere nerazzurro? È stata certamente la più prevedibile, dato che Handanovic, con navigata malizia, ha prima intuito e poi ostacolato saggiamente il cambio di direzione di Gregoire, che di fatto ha sprecato l’ennesima occasione. Dionisi aveva azzeccato questa mossa (come a Bergamo), e Defrel lo preferiamo certo da prima punta (o seconda) piuttosto che da esterno, ma anche nella primissima occasione di Sassuolo-Inter Defrel è scivolato, mancando un appuntamento chiaro col gol. Sta girando così forse.Giacomino nella prima di campionato col Verona. Poi più niente, il silenzio degli innocenti. Ah, il bel gol annullato all’Olimpico a Scamacca lo citiamo solo per tirarci su di morale. Ma sono due storie diverse, che convergono e producono lo stesso effetto.Forse deve ancora abituarsi al gioco di Dionisi. Lo dico anche per esorcizzare un timore: e se non fosse adatto allo stile di Dionisi? Al momento è solo un dubbio, o meglio, una preoccupazione appunto. Ci teniamo moltissimo a Giacomo, e vediamo sempre il suo impegno, anche quando gira a vuoto come in queste ultime apparizioni.Confinarlo sempre all’ultimo quarto d’ora (se va bene), rischia di essere controproducente. Il risultato al momento, partita dell’Olimpico a parte, è un non capirsi. A Gianluca serve sentire fiducia. Più fiducia.