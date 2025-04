Classe 2005, figlio d’arte, cognome e ruolo (centrocampista centrale) a rendergli la vita da calciatore un po’ più complessa, visto che poi certi paragoni sorgono spontanei.doti che nel corso di una carriera possono fare la differenza e che il ragazzo ha manifestato quando l’Inter gli ha comunicato che lo avrebbe tenuto volentieri ancora un anno in Primavera, come fatto con Berenbruch. No, grazie., anche se poi Dejan ha sempre avuto un’influenza non indifferente in merito alle decisioni da prendere.Per Aleksander Stankovic si è aperta la pista Lucerna, non la platea emotivamente più coinvolgente, ma il giusto trampolino verso il calcio europeo, un club che sicuramente gli avrebbe dato continuità. E in effetti così è stato,, l’ultimo su calcio di punizione, che ha messo in luce un destro particolarmente familiare.nelle casse del Lucerna, un contributo che vale al club svizzero come una valorizzazione per aver consentito a Stankovic di giocare con continuità e fare esperienza.Nel frattempo dalla Germania qualche club si sta informando, il ragazzo piace allo. Di sicuro c’è che l’Inter non è disposta a perdere il controllo del cartellino di Stankovic e che, ma prima sarà necessario capire se qualche centrocampista dell’attuale rosa nerazzurra lascerà Milano, visto che in caso contrario il reparto potrà già contare sui 6 elementi attualmente a disposizione più Sucic, che si aggiungerà a giugno.