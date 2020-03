Denunciati in 22 per "calcio abusivo". La Polizia Locale di Busto Arsizio (in provincia di Varese), impegnata nel verificare il rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del presidente del consiglio dei Ministri per il contenimento del coronavirus, ha interrotto una partita di calcio tra amici in un campo nella frazione di Beata Giuliana. I giovani erano entrati scavalcando la recinzione del centro sportivo.