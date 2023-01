Non ci si può accontentare. Uscire dal campo di gioco con un risultato diverso dalla vittoria non è sufficiente per chi, distaccata di nove punti e più dalla capolista, punta a non rimanere fuori dai giochi, quelli che a giugno incoroneranno il club campione d’Italia. Il campionato di serie A è tutt’altro che chiuso e l’attenzione dei tifosi e dei bookmaker, oltre che sul Napoli, è puntata sul gruppetto delle inseguitrici. E proprio sui risultati che porteranno a casa i tre club che intravedono il Napoli in vetta in questa 19 esima giornata di campionato è puntata anche l’attenzione degli esperti. Per l’occasione il service provider ha sviluppato una quota ad hoc: “Milan-Inter-Juve: Tutte Vincono”. La vittoria di tutte e tre le inseguitrici è data a 7. E se anche il Napoli dovesse conquistare i tre punti sarà un “tutti immobili in vetta”. La prima a scendere in campo, sabato con la Salernitana, sarà proprio la capolista superfavorita sulla Salernitana: 1.32 è quotata la sua vittoria. Domenica in campo anche la Juventus la cui vittoria è quotata a 2.15 sull’Atalanta. Poi lunedì l’Inter incontrerà l’Empoli da superfavorita (1.28 la sua vittoria). In fine martedì si disputerà Lazio - Milan con il 2 quotato a 2.30.