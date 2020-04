, in Italia monta il dibattito sul “se” ed eventualmente sul “quando” riprendere a giocare i vati campionati sportivi, principalmente la serie A. Una delle ipotesi sul tavolo è quella di riprendere a giocare ad emergenza finita per poter concludere con regolarità i campionati e poter quindi assegnare lo scudetto., quando in tempo normali di solito si discute sotto l'ombrellone di calciomercato.In Italia sin dai primissimi tempi il calcio lo si è giocatoprevalentemente durante i primi mesi dell'anno: le squadre iscritte al campionato erano poche e il calendario si esauriva in poche domeniche., quando a giugno la Pro Vercelli ha la meglio nel doppio confronto di finale con il Vicenza. “Scudetto” (anche se non era ancora stato inventato) balneare è quello che viene assegnato nell'estate del 1914.grazie alla doppia vittoria nei due incontri di finale contro la Lazio giocati a luglio, pochi giorni prima dello scoppio della Grande guerra. Il campionato vinto dal Casale sarà l'ultimo portato a termine e per parecchi anni di campionato non se ne riparlerà più.Per cinque, lunghi e tragici anni in Italia il campionato non verràdisputato, sostituito da tornei, coppe e amichevoli. Il campionato risorge nellìautunno del 1919, il dopo guerra è caratterizzato da un notevole incremento di interesse verso il calcio, con la fine della guerra nascono tantissime società e quasi tutte avanzano la pretesa di partecipare al massimo campionato, così se nel 1919 si iscrivono oltre 60 squadre, nel. Il calcio italiano in quegli anni passa attraverso lotte intestine che alla fine portano ad un deciso taglio delle partecipanti al campionato, ma nonostante ciò il titolo di campione d'ItaliaIl campionato del 1922/23 termina il 22 luglio, quello del 1925/26 il 22 agosto e quello del 1924/25 il 23 agosto. Il record, se così vogliamo dire, appartiene però alla stagioneQuello del 1923/24 è un campionato importante perchè per la prima volta si gioca secondo il format previsto dal “Progetto Pozzo” e viene istituito lo “scudetto” da assegnare a chi vince il titolo di campione d'Italia. È anche il campionato del “caso Rosetta” e delle burrascose finali della Lega Nord. Non che al Sud le cose siano andate più lisce, tanto che la Lega Nord qualifica la sua finalista il 22 giugno, mentre la Lega Sud termina le sue qualificazioni soltanto il 24 agosto quando il Savoia ha la meglio sull'Alba per rinuncia dei romani a presentarsi allo spareggio di Livorno. Siamo così già a fine agosto.grazie al 3 a 1 casalingo, ma sul campo del Savoia non va oltre il pareggio e questa è la prima volta che una squadra del centro-sud non perde entrambe le gare di finale contro una squadra del nord., esclusa peraltro la prima edizione del 1929/30 che termina il 6 luglio., in occasione del campionato di guerra vinto dai Vigili del fuoco di La Spezia che nel girone finale giocato a Milano hanno la meglio su Venezia e Torino. Proprio il Torino – destinato a diventare “Grande” - vince il primo scudetto del dopo guerra nel luglio del 1946 quando nella penultima giornata del girone finale del. Anche i successivi due campionati terminano in luglio, poi il campionato negli anni successivi non sforerà più quella che diventerà da un punto di vista economico e giuridico la data limite del 30 giugno.