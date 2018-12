Dopo il pareggio contro l', arrivato grazie al gol di, torna in campo la capolista, e imbattuta,, in questo ultimo impegno del 2018. Alle 12.30, all'Allianz Stadium, arriva ladi Giampaolo e dell'ex Quagliarella, che segna da 8 partite consecutive.- La Juventus arriva da tre 1-0 consecutivi davanti ai propri tifosi: l'ultima volta che finì 1-0 con la Samp fu nel 2005, ma per i blucerchiati. Inoltre, gli ospiti, vanno a segno da 6 trasferte consecutive: sono 16 i gol dei liguri lontano da Marassi, solo due squadre hanno fatto meglio. E una è la Juve.- Marioha sempre segnato nelle ultime 3 gare in casa; Fabiovive un momento d'oro, tanto che il suo nome è tornato a circolare in ottica Nazionale: sono 11 i gol in stagione, mentre sono 30 quelli realizzati con i bianconeri in passato.