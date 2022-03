Una giornata da dimenticare per le ultime sei della classe, ancora in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie B, con solo il Genoa capace di ottenere un punto,dal sapore amaro, nel lunch-match domenicale contro l’Empoli. Una striscia positiva ancora aperta fatta di sei pareggi in altrettante partite per il tecnico Blessin potrebbe non bastare, per gli esperti, da scongiurare l’incubo della Serie B, fissato a 1,15, con solo l’ultima della classe Salernitana, dopo la “manita” subita a casa dell’Inter, più a rischio dei genoani in quota a 1,12. Continua il momento negativo anche del Venezia, battuto 1-4 a domicilio dal Sassuolo, con il ritorno in serie cadetta dei lagunari proposto a 1,45, mentre vale 2,75 la retrocessione dello Spezia, sconfitta di misura allo Stadium contro la Juventus, seguita dal Cagliari, alla seconda sconfitta del girone di ritorno, offerta a 3,45, e dalla Sampdoria, con i doriani, dati in B a 5,50, ancora troppo altalenanti nonostante l’arrivo in panchina del nuovo mister Marco Giampaolo.