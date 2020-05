. Questa la circolare inviata ai prefetti che dà il via libera agli allenamenti anche per i calciatori. Alcune regioni, come Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna avevano già dato il via libera in questo senso, ma ora tutti i club di A, e non solo, possono allenarsi, ovviamente rispettando quelle che sono le direttive per evitare il contagio del coronavirus.Ecco, squadra per squadra, quando riprenderanno gli allenamenti. Molte inizieranno domani, altre, come, che pensavano di poter partire per prime, scenderanno in campo dopo l'IE in serata sono previsti ulteriori aggiornamenti. Di seguito i casi, squadra per squadra.- Dal 5 maggio, martedì, i giocatori avranno la facoltà di proseguire l’attività individuale di mantenimento anche sui campi del centro Galli, nel rispetto del distanziamento.- ancora da fissare la ripresa.- Via libera dal presidente della Regione Sardegna, Salinas: i giocatori potranno allenarsi al centro sportivi di Assemini.- Via agli allenamenti da martedì.- Da mercoledì i giocatori della Lazio si alleneranno a Formello, pronti a svolgere allenamenti individuali.- Attese news in serata, ma già da domani i giocatori di Liverani potranno tornare ad allenarsi, visto che nessuno ha lasciato la città.- “dalla prossima settimana gli atleti potranno avvalersi del centro sportivo”. Questo quanto fatto sapere dal club ducale, che attende il protocollo sanitario.- Come il Parma, il club estense vuole aspettare il protocollo sanitario. Per ora attività ancora sospesa.- Via al 7 maggio, giovedì, con visite mediche e allenamenti individuali- Domani è giorno di ripresa in casa neroverdi, con sedute mattutine, gruppi da 6 giocatori (all’ora) su tre campi.Priorità alle visite mediche e al processo di sanificazione della struttura sportiva. Poi ci si allenerà a gruppi di tre per campo, quindi in turni di sei alla volta (due campi al Filadelfia) da un’ora e mezza-due ore a sessione.