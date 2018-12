La Corte Federale d’Appello II Sezione, riunita oggi a Roma, ha respinto i ricorsi presentati dalla Triestina, dal Cuneo e dal Monopoli, confermando rispettivamente 1 punto, 3 punti e 2 punti di penalizzazione in classifica per i tre club, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.



Sono stati invece parzialmente accolti i ricorsi della Lucchese, del Matera e dell’Arzachena Costa Smeralda riducendo da 11 a 8 i punti di penalizzazione per la Lucchese, da 8 a 5 per il Matera, mentre per l’Arzachena è stato confermato 1 punto di penalizzazione e ridotta l’inibizione a due dirigenti del club sardo.



Per il Rende – che ha fatto ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e l’inibizione per Giuseppe D’Aniello – è stata predisposta l’ordinanza.