, con il, unica big in bilico, che alla fine è rientrata nel B, come anticipato nelle scorse settimane. Ancora una volta la sensazione è che i. Questo nonostante il cambio di criterio, che ha diviso l'Italia in tre blocchi, con lo slittamento di realtà come Padova, Triestina e Sudtirol nel Girone A.Sarà sicuramente un campionato incerto, considerate anche le novità nei raggruppamenti, ma squadre come, sconfitto solo in finale playoff lo scorso anno,partiranno coi favori del pronostico nel Girone A. Nel B, invece, spazio alle tre retrocesse,, e soprattutto al, grande favorita per la vittoria finale. Al sud facile aspettarsi una grande stagione dae un rilancio del Palermo, che dopo la discreta stagione scorsa proverà a consolidarsi in vista del ritorno ad altissimi livelli. La sensazione della viglia, in ogni caso, è chepossano essere le principali accreditate alla vittoria dei rispettivi gironi, sia per qualità tecnica che per forza negli investimenti delle rispettive proprietà,I GIRONI - Questi tre gironi comunicati ieri, che inizieranno il campionato l'ultimo weekend di agosto, con i calendari che sono stati sorteggiati poche ore fa.Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtus Verona.Ancona Matelica, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Aquila Montevarchi, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Viterbese, Fano/Pistoiese.Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.