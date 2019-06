Si chiama Davis Abanda Mfomo. E’ un giovane talentino francese classe 2000 che ben si è messo in mostra nell’Ajaccio U19, tanto da richiamare su di se gli occhi di due storiche compagini della Premier League: il West Ham allenato dal cileno Manuel Pellegrini ed il Crystal Palace allenato dall’ex Inter, Roy Hodgson. Secondo l’Equipe le due squadre inglesi sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista offensivo che, se lasciasse la Francia per l’Inghilterra, potrebbe trovare la sua definitiva consacrazione.