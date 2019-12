L'Atalanta di Gasperini va a caccia di un miracolo: alle ore 18.55 a Kharkiv la Dea affronta lo Shakhtar Donetsk per tentare una miracolosa qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ci crede Gasperini, che alla vigilia ha dichiarato: "Voglio l'impresa". Per centrare l'obiettivo i nerazzurri devono vincere, con qualsiasi risultato, e sperare che la Dinamo Zagabria, nell'altra sfida del girone, non batta il Manchester City, già qualificato da primo. Tre sconfitte nelle prime tre partite giocate in coppa, ma l'Atalanta è incredibilmente ancora in corsa.



Gasperini dovrà fare a meno di Zapata, infortunato di lungo corso, e Ilicic, fermatosi nell'ultima partita di campionato. In attacco agiranno dunque Muriel, con Gomez e Malinovskyi a supporto. Per gli ucraini Taison, Kovalenko e Marlos alle spalle di Junior Moraes.



NUMERI E STATISTICHE - Lo Shakhtar Donetsk ha vinto il suo unico incontro europeo con l'Atalanta per 2-1 lo scorso ottobre. L'ultima squadra italiana battuta due volte nella stessa edizione della Champions League fu la Roma negli ottavi del 2010-2011. Lo Shakhtar ha pareggiato le sue ultime tre partite in Champions ed è la prima volta che ottiene tre pareggi consecutivi in una competizione europea. La vittoria dell'Atalanta contro la Dinamo Zagabria nella quinta giornata è stata la sua prima vittoria in Champions; si tratta della decima squadra italiana a ottenere una vittoria in Champions, solo la Spagna (13) e la Germania (12) hanno avuto più squadre vincenti. L'Atalanta ha perso le sue ultime due partite fuori casa in Champions, incassando in totale nove gol. L'Atalanta ha perso tre delle sue ultime cinque partite in una competizione europea.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Shakhtar: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko, Tete, Kovalenko, Taison; Junior Moraes.



Atalanta: Gollini; Masiello, Djimsiti, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez, Muriel.



