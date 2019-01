Intervistato da TuttoSport, Milan Skriniar svela un calciatore che sicuramente potrebbe fare al caso dell'Inter.



«Secondo me Lobotka del Celta può diventare un giocatore fortissimo. Ricorda Torreira, l’ex regista della Sampdoria oggi all’Arsenal. So che l’Inter lo aveva seguito l’anno scorso, Ausilio mi chiese com’era e io gli avevo detto che era pronto per giocare in Serie A».