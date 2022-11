James Featherstone, l'agente di Chris Smalling, ha parlato con il giornalista Fabrizio Romano del contratto del centrale inglese. Queste le sue parole: "La Roma non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Smalling. Il contratto scade nel giugno 2023. Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso. Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo". In questi giorni era uscita la notizia che il contratto dell'ex Manchester United avesse al suo interno una clausola per il rinnovo automatico dopo tot presenze. L'agente ha spiegato che in realtà non è così.